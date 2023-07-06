Головне за ніч та ранок. Четвер, 6 липня

Уночі 6 липня Росія ракетами "Калібр" атакувала Львівщину. Повітряні сили ЗСУ знищили 7 із 10 ракет, повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

У Львові внаслідок влучання російської ракети в житлові будинки чотири людини загинули, 34 поранені. Це дані від МВС станом на 9:20.

Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань, також є влучання в обʼєкт інфраструктури.

"Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі", – повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Рятувальники розбирають завали.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 600 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 232 300 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія за добу атакувала 11 областей України. На Черкащині уламки впали на будинок, йдеться ів ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також обстрілів зазнали Львів, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська та Донецька області.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме зараз настав час натиснути на путінський режим, ослаблений заколотом власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина. У інтервʼю CNN Зеленський зазначив, що Україні від розвідки відомо про аналіз Кремлем ставлення росіян до Пригожина і "путчу".

За його словами, Кремль завжди прискіпливо аналізував громадську думку, хоч у більшості випадків правдива картина не публікується. Ми знаємо, що ставлення російських громадян до Пригожина та його заколоту теж аналізувалося, і розкол Росії був зафіксований.

18 чи 19 регіонів Росії конкретно підтримали дії Пригожина, 21 регіон підтримав Путіна. Ще була певна кількість регіонів, яка не знала, кого підтримати.

"І це чітке свідчення того, що його так звана «вертикаль влади» – посипалася. Майже вся путінська армія – на території України; у своїй державі він вже не контролює ситуацію в регіонах, безпекову ситуацію. І тому «вагнерівці» так легко йшли Росією, бо не було кому їх зупинити. Саме зараз світ має тиснути на путінський режим і на нього самого, коли він такий слабкий", – вважає Зеленський.

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