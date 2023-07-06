Пентагон призначить посадовців для контролю за секретною інформацією

Міністерство оборони США планує призначити посадовців для контролю за секретною інформацією та покращити методи зберігання розвідувальних даних після масштабного витоку.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Перевірка тривала 45 днів і виявила, що переважна більшість співробітників Пентагону, які мають доступ до секретної інформації про національну безпеку, заслуговують на довіру.
“Усі відділи Міністерства оборони демонструють широку відданість безпеці”, − йдеться в підсумку огляду.
Відтак пропонується незначно скоригувати актуальну політику Пентагону, а не запроваджувати істотні зміни. Наприклад, буде уточнено процедури обробки секретних файлів і покращено узгодженість у підрозділах міністерства.
Також нові заходи включають призначення посадовців для контролю за секретною інформацією, створення нового відділу боротьби з внутрішніми загрозами й систем виявлення електронних пристроїв на робочих місцях з доступом до секретних даних, пише Дзеркало тижня.
“Буде ретельно розглянуто питання щодо запобігання будь-яким “надлишковим виправленням”, які можуть перешкодити прогресу в обміні інформацією”, − водночас йдеться в інформаційному листку.
Нагадаємо, 21-річного військовослужбовця Національної гвардії ВПС США Джека Тейшейру звинувачують у злитті секретних військових розвідувальних документів. Минулого місяця велике журі в Бостоні висунуло йому обвинувачення, Тейшейра не визнав себе винним. У травні стало відомо, що він міг поділитися матеріалами з іноземцями.