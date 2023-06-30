Частина "вагнерівців" досі перебуває на окупованих РФ територіях України, – Пентагон

Розвідка США стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК "Вагнер" у різних регіонах світу.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що частина найманців ПВК "Вагнер" досі перебувають на окупованій РФ території України.

Про це повідомляє сайт Міноборони США.

"Щодо ПВК "Вагнер" та її дислокації, я б сказав, що ми продовжуємо бачити деякі елементи групи Вагнера на окупованій Росією території України", – сказав Патрік Райдер.

Він додав, що бачив повідомлення у пресі про те, що на супутникових знімках військових частин у Білорусі з’явилися нові споруди, які можуть призначатися для розташування бійців ПВК "Вагнер".

"Вочевидь, це те, що ми надалі відстежуватимемо", – зазначив генерал.

Він додав, що розвідка США стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК "Вагнер" у різних регіонах світу.

Нагадаємо, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, після невдалого заколоту Євгена Пригожина "вагнерівці" більше не братимуть участі у бойових діях не території України.