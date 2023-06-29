Трьох мешканців Харківщини підозрюють у роботі на окупантів

Правоохоронці підозрюють трьох жителів Ізюмського району Харківської області у тому, що вони добровільно обійняли посади в так званій "народній поліції".

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Один з підозрюваних працював "черговим ізолятора тимчасового тримання”, де віддавав затриманим особам “команди” щодо дій з підтриманням режиму в ізоляторі тимчасового тримання.

Ще один чоловік обіймав посаду "оперуповноваженого". Він відбирав пояснення у мешканців, “розслідував” злочини, складав рапорти на ім’я “начальника Ізюмського відділу поліції Харківської області”ю Також він оглядав місця події та допитував місцевих жителів.

Третій підозрюваний був "дільничним", приймав заяви та пояснення від мешканців міста, а також “розслідував” злочинів, складав рапорти та допитував місцевих жителів.

Поліцейські заочно повідомили зловмисникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук, оскільки перед звільненням міста від росіян вони втекли до РФ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили жителю Куп’янського району Харківщини про підозру у колабораціонізмі, оскільки той не визнавав поширення державного суверенітету України та публічно підтримував “руський мир”.