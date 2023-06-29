До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг

Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

У складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни до Київа приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Про повідомив у Telegram очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Згідно з повідомленням, Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським.

Вона входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.

Фото: Андрій Єрмак

Тунберг має намір залучати представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків війни.

Нагадаємо, у квітні Україну відвідали дві команди слідчих та поліцейських техніків з Франції, які домагатимуть розслідувати екогологічні злочини Росії та збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів.