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До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг

Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг
Фото: Андрій Єрмак

У складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни до Київа приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Про повідомив у Telegram очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Згідно з повідомленням, Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським.

Вона входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.

Фото: Андрій Єрмак

Тунберг має намір залучати представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків війни.

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Нагадаємо, у квітні Україну відвідали дві команди слідчих та поліцейських техніків з Франції, які домагатимуть розслідувати екогологічні злочини Росії та збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів.

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