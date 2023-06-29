До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг

У складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни до Київа приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.
Про повідомив у Telegram очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Згідно з повідомленням, Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським.
Вона входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.
Тунберг має намір залучати представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків війни.
Нагадаємо, у квітні Україну відвідали дві команди слідчих та поліцейських техніків з Франції, які домагатимуть розслідувати екогологічні злочини Росії та збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів.