Він відвідав Мощун, Ірпінь і Бучу на Київщині.

Колишній віцепрезидент і чинний кандидат у президенти США Майк Пенс прибув до Києва, повідомляє NBC News.

Він відвідав Мощун, Ірпінь і Бучу на Київщині і зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

"Приїхати сюди просто як приватна особа, мати нагоду побачити героїзм українських воїнів, які утримували оборону в цих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім'ї, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного і неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати американську рішучу підтримку до наших українських друзів та союзників", - наголосив Пенс.

Фото: NBC News

Нагадаємо, на початку цього місяця Пенс подав документи для участі у президентських виборах наступного року.

Нещодавно в інтерв'ю телеканалу NBC він повністю підтримав продовження надання військової допомоги Україні.