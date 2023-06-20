Анти-Трамп. Майк Пенс йде у президенти

Колишній віцепрезидент адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс 5 червня оголосив, що змагатиметься за посаду президенти США. У своєму відеозверненні він двічі показав Володимира Путіна, коли промовляв слова про «ворогів свободи» і обіцяв захистити націю.

В інтерв'ю телеканалу NBC Пенс повністю підтримав продовження надання військової допомоги Україні: «Послухайте, якщо Росія захопить Україну, я передбачаю, що не мине багато часу – і російська армія перетне кордон, після чого наші чоловіки і жінки в уніформі будуть змушені йти і воювати. Якщо вона перетне кордон з країнами-членами НАТО – Польщею, Естонією, Латвією, Литвою».

Позиція Пенса діаметрально протилежна трампізму, а тому і путінізму. У Кремлі ще у 2016 році святкували перемогу Дональда Трампа на виборах, і там дуже розраховують на його реванш на виборах 2024 року. Це майже гарантовано означатиме згортання американської підтримки України і скасування антиросійських санкцій.

Парадокс ситуації полягає в тому, що сам Майк Пенс був віцепрезидентом у каденцію Трампа і беззастережно підтримував боса всі чотири роки.

Рубіконом у відносинах стали події 6 січня 2021 року, коли під час штурму Капітолію прихильники Трампа почали кричати: «Повісити Пенса!» Причиною такої ненависті стала відмова Пенса підкоритися тиску тодішнього глави Білого дому і не визнавати перемогу Джо Байдена за підсумком підрахунку голосів у Сенаті. Саме цей крок розлютив Трампа і його прибічників, які закликали лінчувати колишнього віцепрезидента. До речі, нині саме Майк Пенс є ключовим свідком проти Трампа в розслідуваннях, пов'язаних з подіями 6 січня 2021 року.

Утім Пенс завоював повагу серед традиційного крила Республіканської партії, представники якого напередодні виборів перейшли в очевидну опозицію до Трампа.