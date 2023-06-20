Анти-Трамп. Майк Пенс йде у президенти

Злам політичних традицій США
Майбутні вибори у США мають всі шанси перевершити своїм драматизмом попередні. Завдяки фактору Дональда Трампа вже можна сказати про злам багатьох традицій в американській політичній культурі, які складалися століттями.
Відтак, вперше в історії США колишній президент знову балотується на виборах. І вперше він грає проти свого колишнього віцепрезидента. (Дещо схожа ситуація трапилася в далекому 1940 році, коли конкурентом чинного тоді президента Франкліна Рузвельта став віце-президент Джон Гарнер, якого Рузвельт повністю розгромив, ставши втретє президентом). Традиційно у США чинний віце-президент висувається на пост президента: посада другої людини держави вважається зручним трампліном у змаганнях за головний пост у державі, починаючи з боротьби за лідируюче місце у партійному списку. Загалом 19 із 49 віцепрезидентів США балотувалися на пост президента після обрання віце-президентом. Шестеро були обрані президентами. Серед них – чинний президент Джо Байден, який обіймав посаду віцепрезидента під час каденції Барака Обами.
Програма Пенса
Політичне життя Пенса характеризує його як непохитного консерватора, погляди якого ніколи не змінювалися з часом. Протягом 2013-2016 років він був губернатором штату Індіана, де прославився ухваленням дуже жорсткого закону про заборону абортів.
Релігійність Пенса була дуже цінним активом для Трампа. Пенс пов’язує себе з євангелістами, яких серед прихильників Республіканської партії налічується 38%. Це дуже допомогло Трампу зібрати їх голоси. Релігійність, як зазначає видання The New York Times, є стрижнем особистості Пенса.
Пенс коротко виклав своє бачення головних внутрішніх проблем, з якими стикається США, у відеозверненні: це і зростання інфляції, й рецесія, скорочення зарплат, міграційні проблеми тощо. Насправді це те, що нині найбільше турбує американців – економіка. Різні опитування показують відмінні цифри, одначе саме економічними питаннями переймається понад 30% громадян США. Водночас Пенс різко критикує політику Байдена і виступає за скорочення державних видатків і соціальних програм.
Хоча в поглядах на Росію та Китай погляди Пенса дуже схожі з позицією Білого дому, вони діаметрально протилежні ізоляціонізму прихильників Трампа з їх принципом «America First». Разом з тим Пенс вважає адміністрацію Байдена слабкою, якій явно бракує лідерства.
Головна проблема Пенса
Зараз головним противником Майка Пенса у боротьбі за номінацію від Республіканської партії є соціологія, а саме – низькі рейтинги і відсоток підтримки серед республіканців. Він перебуває лише на третьому місці з рейтингом 5,6%. Його кратно випереджає губернатор Флориди Десантіс, якого підтримують 20,9% прихильників Республіканської партії.Втім, насправді реальною проблемою в Республіканській партії є беззастережне домінування Дональда Трампа – 53,5% республіканських виборців готові знову голосувати за нього.
Можливо, ситуація зміниться під час судових процесів щодо колишнього президента, одначе і команді Пенса потрібно буде провести титанічну роботу, щоби виграти номінацію від Республіканської партії.
***Добре, що серед кандидатів в президенти від Республіканської партії з’являється все більше і більше людей, які говорять про безперестанну підтримку України і заявляють про протидію Путіну. Це не дає республіканському виборцю остаточно радикалізуватися та виступити за згортання допомоги нашій державі, проведення перемовин з агресором – те, про що говорить Трамп, обіцяючи завершити війну за 24 години, владнавши усе з Путіним.