США не просувають кандидата на генсека НАТО, - Блінкен

Ймовірно, що Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на один термін, пишуть ЗМІ.

США не просувають жодного кандидата на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи, хто може стати новим генсеком НАТО, коли повноваження Єнса Столтенберга закінчаться восени цього року, інформує Голос Америки.

“Ми не тиснемо, не просуваємо якогось конкретного кандидата. Ми дуже тісно консультуємося з нашими союзниками та партнерами, щоб визначити, куди ми хочемо рухатися з НАТО та його керівництвом”, - заявив Блінкен під час прес-конференції у Лондоні з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Британським кандидатом на посаду нового генерального секретаря НАТО є міністр оборони Бен Воллес. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - також серед потенційних кандидатів на цю посаду.

Через те, що союзники по НАТО не мають спільної думки щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на один термін. Повноваження Столтенберга, який раніше очолював уряд Норвегії, спливли минулого року, але були продовжені, щоб зберегти тяглість керівництва НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена у тому, щоб стати новим генсеком НАТО.

А прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримав міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО.