Командування ЗСУ приймає правильні рішення, - Столтенберг про контрнаступ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що командування ЗСУ приймає правильні оперативні рішення.

Про це він сказав журналістам під час відвідання разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом німецької авіабази «Ягель», де проходять навчання Air Defender 2023, повідомляє Укрінформ.

«Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування приймає правильні оперативні рішення», - сказав очільник Альянсу.

Він додав, що Україна потребує постійної підтримки, аби визволити свою територію і мати надалі кращі переговорні позиції. Водночас НАТО не є і не буде стороною конфлікту, заявив генсек.

Столтенберг також підтвердив початок навчання українських пілотів управлінню винищувачами 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. За словами керівника Альянсу, це є свідченням готовності НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі. Щодо термінів передачі літаків рішення ще остаточно не ухвалене, додав він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завтра, 21 червня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України.