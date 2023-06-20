Дмитро Дубровський: “Людей, які пройшли крізь м'ясорубку війни, буде багато, і нам потрібно інтегрувати їх у суспільство”

З повномасштабним вторгненням росіян фокус уваги і засновників, і самого сервісу лише загострився на сприянні сектору безпеки та оборони, війську, волонтерам.

Цей бізнес є соціально відповідальним, адже не був байдужим до довкола військових та ветеранських тем ще з 2014 року, за спиною в компанії — реалізовані низка проєктів.

Дмитро Дубровський в 25 років почав працювати над власними проєктами. У КПІ він студіював прикладну математику, деякий час займався програмуванням, а потім, каже, перейшов на “свій хліб” — бо дуже мріяв мати власну справу. Зараз Uklon працює у 27 містах та об'єднує десятки тисяч водіїв, які виконують більш ніж 2 млн поїздок на місяць.

Ми поспілкувалися із СЕО Uklon та амбасадором УВФ Дмитром Дубровським спеціально для нашого блогу. Говорили про його справу, про соціально відповідальний бізнес воюючої країни в центрі Європи, про реінтеграцію ветеранів та їхню адаптацію до цивільного життя після перемоги. І про його особисту включеність в ці процеси та про готовність працювати із ветеранами.

Фото: Дмитро Дубровський

У 2004 році ви працювали якнайманий співробітник в ІТ-компанії, зараз ви — співзасновник і СЕОпотужного сервісу. Чи було вам страшно запускати власний проєкт?

Я завжди мріяв про щось своє. Після закінчення вишу я працював як програміст,потім став проджект-менеджером, а потім пішов на “свій хліб”. В ті рокиситуація була інша — програмісти отримували не так, як зараз, а трішки більше,ніж решта професій (сміється — ред.).

Якнайманий працівник працював роки три. У 2007-му був запуск першого бізнесу — ярозробляв програмне забезпечення для служб таксі, ця компанія називалася"Евос". Uklon ми запустили як side-project, вторинний проєкт компанії“Евос”. І треба визнати, що це дуже корисно — пробувати запускати якісь новівертикалі — так сталося з Uklon, якийрозвинувся в потужну компанію.

Чибуло страшно?.. В принципі ні. Тоді був молодий, ризиковий (сміється — ред.). Та я й зараз не відмовляюся від ризику (сміється — ред.). Тоді мені було 25-26 років.

Запуск нової справи з нуля - якіби ви помилки свої назвали на той час зараз, з відстані часу?

Помилка була в тому, що досить повільно вкладали в розвиток компанії. Робили цепотроху, і хотіли бачити якийсь прибуток. Мабуть, не вистачало експертизи.Дивлячись назад, розумію, що не вистачало також управлінського досвіду, щобишвидше розвивати проєкт. Це основне, що би я змінив — швидше розвивався б, і нецурався залучати зовнішні інвестиції - раніше мені це здавалося недоречним…

Такожя більше вкладався би в людей, і менше економив на людях, на власне фахівцях.Треба брати найкращих. Свого часу ми не розуміли, що краще взяти одну потужнулюдину, A-level гравця, ніж трьох middle-level, особливо — на ключові позиції.

Найголовнішев будь-якому бізнесі — це команда. Бізнес роблять люди, а не гроші чиінструменти. Потужна команда — потужний продукт, потужний маркетинг.

Про що має пам’ятати потенційнийпідприємець, інвестуючи в новий стартап, будуючи з нуля? Ваш досвід.

Якщо ваш бізнес більш-менш успішний, то найкраща інвестиція — це реінвестиція увашу справу. Адже ви її розумієте, знаєте, як її масштабувати, зробити ще більшуспішною. Ви цим горите, вас це мотивує, і команда бачить, що ви повністюсфокусований на справі.

Заразце не дуже легко робити і не дуже потрібно, але після війни я б розглядав ринокакцій чи розібрався б у крипті.

Усвоїй компанії ми запускаємо проєкти, які підсилюють нашу платформу — робимо цеу вигляді стартапів. У нас запроваджується культура внутрішніх стартапів. Миінвестуємо всередині в проєкти, які підсилюють нашу екосистему. В тому числі,ми розвиваємо соціальні проєкти — нам це болить і горить, в це требавкладатися.

Заразми також працюємо в напрямку military-tech — вирішили для себе, що будемовкладатися в дрони, бо ми хочемо, щоб перемога була технологіями, а не людьми.

З 2014 року сервіс почавпрацювати з “Повернись живим”, і відтоді компанія не полишає свого“провійськового” вектора, залишається дружньою до ветеранів тощо. Чому вивирішили бути соціально-відповідальним бізнесом ще з 2014-го, а не обралипозицію “поза політикою”?

Для мене загадка, чому деякі бізнеси прокинулися лише в 2022 році... Яспілкувався з Дейнегою (Віталієм,засновником Фонду “Повернись живим”) з 2014-го — він розповідав випадки,коли небо на сході світилося від пакетів “Градів”. Мені цього було достатньодля усвідомлення того, що війна триває на моїй землі, в моїй країні.

Томупозиція компанії — це громадянська позиція фаундерів компанії. Сильна нація маємати сильну армію. Якщо цього не буде — ти можеш просто втратити країну іабсолютно всі свої бізнеси в цій країні. Тому, найперше, ми допомагаливійськовим і саме на військових у нас був фокус. Звичайно, що через рік післяповноцінної війни він розширився та загострився. Ми працюємо не лише з фондом"Повернись живим" (сплачуємо частку їх операційних витрат), а й ізФондом Сергія Притули.

Такожми почали великий проєкт щодо збору на ударні дрони з Фондом Dignitas. Хочемоцю тему зробити системною — залучати бізнеси до підтримки маленьких виробниківбезпілотних, наприклад, технологій. Вважаємо, що за цим може бути нашемайбутнє.

Розкажіть про свої напрацюваннядля війська, здобутки за 9 років війни, якими понад усе пишаєтеся.

Ми почали допомагати декільком волонтерським організаціям з 2014 року, алепотім сфокусувалися на “Повернись живим”. Вважаємо трішки своєю заслугою те,яким “ПЖ” став за дев'ять років війни і перед повномасштабним вторгненням, аджеми за всі ці роки підтримували їх фінансово.

Мирозглядаємо також, як можемо бути корисними для ветеранів. Хочемо взяти на себепереміщення для людей, які отримали поранення та не можуть вільно пересуватися.

Відтак,Uklon запускає клас “Інклюзивний”, за допомогою якого всі користувачі кріселколісних зможуть безперешкодно пересуватися на спеціально оснащених авто.

На фото ветеран Сергій Храпко

З яким головним викликом компаніязіткнулася під час повномасштабного вторгнення в 2022-му та як ви йоговирішили? А що не вдалося вирішити і проблема перебуває в замороженому стані?

24 лютого команда розуміла, що ми треба нашим клієнтам, і наш сервіс є для нихважливим. Ми не зупинялися та працювали. Навіть коли наші конкурентиповідключали свої системи — у нас була безперебійна робота. У перші місяціпісля повномасштабного вторгнення ми запустили соціальні класи"Уклон-Волонтер", "Уклон-Евакуація". Орієнтовно 15мільйонів гривень було витрачено на забезпечення цих проєктів. Ми розвозилиліки, евакуйовували людей, розвозили пальне та їжу для ТрО, лікарень тощо.Зараз такі проєкти менше затребувані, радше — для прифронтових міст. Але якщобуде нова потреба, то ми дуже швидко адаптуємося.

Мивідновлюємо роботу потроху в Херсоні, але там ще дуже складна ситуація, майжевсі замовлення — суто волонтерські. В Харкові вже відновилися поїздки фактичнона 60 відсотків від довоєнного часу. Маріуполь окупований — там ми не працюємо.

З чим, на вашу думку можутьзіткнутися українські ветерани після повернення з війни? Як великі компанії (якваша) зможе сприяти реінтеграції захисників до мирного життя?

Треба дивитися. Це має бути системна робота. Тут ми можемо запартнеритися,наприклад, із Українським ветеранським фондом — варто сісти, побрейнштормити,де б ми могли бути більш корисними, знаходити точки дотику. І вони, впевнений,обов’язково знайдуться. Йтиметься не лише про клас “Інклюзивний”.

Можебути залучення ветеранів у перевезення та послуги, допомога стартапамветеранів, допомога з експертизою тощо. Можуть бути і якісь спільні проєкти. Боце дуже важливо: щоб і ветерани відчували нашу підтримку, і нам відчуватипідтримку ветеранів. Дуже хочеться бути компанією, яка потрібна своїй країні.

Зрештою,це має бути позиція засновників, в кожній окремо взятій команді. Ветеранськутему треба розповсюджувати через різні бізнес-спільноти, бізнес-клуби, пушитицю тему на різних рівнях.

Наші військові досить швидкоопановують західні зразки техніки, озброєння. Чи буде це, на вашу думку,навичкою, яка допоможе українським ветеранам освоювати нові технології, але вжев цивільному житті, під час працевлаштування після перемоги?

Так, це може бути корисно. Якщо, наприклад якісь стартапи military-techрозвинуться в бізнеси і потрібні будуть інженери, пілоти чи спеціалісти, якінавчатимуть — ветерани будуть корисними.

Ядумаю, що частина навичок точно пригодиться, але деякі вже не будуть кориснимидля мирного часу.

Uklon працює у конкурентномусередовищі. Що би ви радили українським ветеранам-підприємцям, які запускаютьчи вже розвивають свої бізнеси? Хитрощі, лайфхаки — як стати кращим законкурента?

Важке питання. Потрібно аналізувати конкуренцію навколо вас — наскільки вонапотужна. Але якщо давати загальні поради, то вважаю, що важливо мати біля себепотужну команду. По-перше, це люди. Чим кращих людей ти візьмеш — тим більшешансів. Якщо немає грошей на найкращих фахівців — можна залучати партнерів.

Другапорада — навчання. Можливо, не в бізнес-школах, бо це потребує грошей та часу.Це можуть бути бізнес-книжки, література в цій ніші дуже сильно розвивається.Дуже корисні бізнес-спільноти — коли спілкуєтеся та ділитеся досвідом.Наприклад, я ніде не навчався управлінському досвіду, освіти відповідної немаю. Але я читав багато тематичної літератури, спілкувався з різними людьми —треба вміти слухати та чути. Це важливо — люди розповідають дуже цікаві речіoff the records . Їх ніде не вивчиш і не прочитаєш.

Як ви оцінюєте українськоговетерана як потенційного співробітника крупних компаній? Які переваги? А якіслабкі ланки?

Це стресостійкі люди. Вони можуть ухвалювати швидкі рішення, попередньоаналізуючи їх. Наприклад, поїхати запустити проєкт в новому регіоні, коли требаодночасно багато інформації тримати в голові, ухвалювати правильні рішення тапрацювати в умовах, коли не знаєш, коли закінчиться робочий день — така людинамогла би бути корисна.

Слабкіланки — важко сказати. Бо ветерани — це люди, і вони всі різні. Якщо мидивимося на людину як на фахівця і вона професійна — то яка різниця, хто це —чоловік чи жінка, ветеран чи цивільний?Якщо людина не професійна — то це вжескладніше.

Віддержави, думаю, мають бути якісь квоти — компанії матимуть пільги, якщо у нихпрацюватимуть ветерани. Але все одно треба бути обережним з думкою, що ветеранавсі захочуть взяти на роботу. Ти повинен навчатися, бути спеціалістом, а всітвої плюси (стресостійкість, наприклад) будуть плюсом. Але якщо, крім цього, небуде фахових навичок — то цю людину все одно буде важко імплементувати вробочий процес.

Ветеран російсько-українськоївійни. Які у вас найперші асоціації з цим словом?

Перша асоціація — відомі бізнеси, “Ветерано піца”, наприклад (сміється — ред.). Якщо чесно, то після 2014 року ветеранів було не так багатоу відсотковому співвідношенні. Чимало їх входило до волонтерських організацій,і для мене “ветеран” дорівнювало “волонтер”. Але це було раніше. Зараз всезмінилося — людей, які пройшли крізь м'ясорубку війни, буде багато, і нампотрібно інтегрувати їх у суспільство. Вони по-іншому сприймають цей світ і цюкраїну, до деяких речей у них немає такої толерантності, як у нас, цивільних.Це все потрібно враховувати.

Що для вас буде перемогою вросійсько-українській війні?

У мене можуть бути різні бажання. Але я їх не можу озвучувати — це будеморально неправильно. Це мають вирішувати військове керівництво та люди нафронті. Я не маю морального права заявляти, що я хочу звільнення Кримувійськовим чи дипломатичним шляхом, бо, так чи інакше, за визволення нашоїземлі продовжують гинути люди.

Важливо,щоб перемога була. Важливо, щоб були гарантії безпеки. Важлива сильна армія.Важливе партнерство з військовими альянсами Заходу та Америки.

Якщоаналізувати перемогу з бізнесової точки зору — важливе відчуття безпеки. Адже,наприклад, міжнародні бізнеси прийдуть саме в безпечне середовище вкладатиінвестиції. І це — про відновлення нашої економіки.

Uklon в Севастополі — цебуде перемога?

Звичайно! (сміється).

Оригінали фотоhttps://drive.google.com/drive/folders/1Rby7S2N59LOh9kpTRXLQKxKwaHG0DhiQ?usp=sharing