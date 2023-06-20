Одним із головних пріоритетів Сил оборони є "артилерійське знекровлення" окупантів, - Данілов

"Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни", - підкреслив Секретар РНБО.

Одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ.

Про це йдеться в дописі Секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова у фейсбуці.

Серед інших важливих завдань українських військових - максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Також у пріоритеті - знищення ворожих пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства та маршрутів забезпечення.

"Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни", - підкреслив Данілов.

Він додав, що безцінну і надважливу роботу виконують українські Сили опору на тимчасового окупованих Росією територіях. Вони підготовлюючи сприятливі умови для подальшої бойової роботи Сил оборони і таким чином полегшують звільнення наших територій.

Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

Також українські прикордонники знищили під Бахмутом російський польовий склад з боєкомплектом.