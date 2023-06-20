Нагадаємо, що на Харківщині 17 червня росіяни обстріляли цивільне авто, двоє людей загинули.

Потерпілу було госпіталізовано до лікарні. Внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська з боку російських військових сталось займання будинку площею 300 кв. м. Пошкоджено й інші приватні домоволодіння.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Вранці 20 червня російські загарбники вдарили по Вовчанську, внаслідок чого поранення дістала 58-річна жінка.

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