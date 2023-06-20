Вранці 20 червня російські загарбники вдарили по Вовчанську, внаслідок чого поранення дістала 58-річна жінка.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.
Потерпілу було госпіталізовано до лікарні. Внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська з боку російських військових сталось займання будинку площею 300 кв. м. Пошкоджено й інші приватні домоволодіння.
Нагадаємо, що на Харківщині 17 червня росіяни обстріляли цивільне авто, двоє людей загинули.
16 червня у селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний.