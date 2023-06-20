Депутатка Київради Ар’єва, яку підозрюють у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками, вирішила скласти повноваження депутата

Депутатка каже, що не може виконувати свої обовʼязки після зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Депутатка Київради Ярина Ар’єва вирішила скласти повноваження депутата.

Про це вона написала в Facebook.

“Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо – суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу”, – написала Ар’єва.

Вона зазначила, що не збирається втікати від відповідальності.

“Обвинувачення в перебуванні у стані «наркотичного спʼяніння» не визнаю, доводитиму це в суді, як звичайна громадянка. Повідомляю, що з потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень”, – написала Ар’єва.

Нагадаємо, 19 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрювану у ДТП депутатку Київради Ар'єву. Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури.

Ар'єва підозрюється у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу). Аварія сталася 27 листопада 2022 року.

23 травня 2023 року Ар'євій повідомили про підозру, а Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура його оскаржила. Досудове розслідування триває.

Раніше Київська прокуратура покроково відтворила картину дорожньо-транспортної пригоди за участю Ар'євої. Речниця прокуратури також пояснила, чому між між скоєнням аварії і підозрою пройшло так багато часу.