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У Броварському районі внаслідок ДТП загинула водійка автомобіля, четверо дітей-пасажирів госпіталізовані

Кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом.

У Броварському районі внаслідок ДТП загинула водійка автомобіля, четверо дітей-пасажирів госпіталізовані
Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

Сьогодні, 17 червня, у Броварському районі на Київщині внаслідок ДТП загинула водійка автомобіля, четверо дітей-пасажирів госпіталізовані. 

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. 

“Сьогодні біля села Веселинівка 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. Наслідки трагічні - жінка загинула, четверо пасажирів  віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу”, – йдеться в повідомленні. 

Глава обласної поліції закликав водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. 

Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині зіткнулися легковик та мінівен. Двоє людей загинули. Ще 8 людей були травмовані.

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