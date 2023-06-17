​Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Вдень у суботу 17 червня російська армія обстріляла Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук.

"Сьогодні ворог здійснив дві атаки на громади області. Зранку був артилерійський обстріл Синельниківського району. Влучили по території Великомихайлівської громади. Другу атаку спрямували по Нікопольському району, Мирівській громаді", – йдеться в дописі.

Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, учора окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину. Під вогнем ворожої артилерії опинилися Марганецька громада та Нікополь. У місті пошкоджене комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач.