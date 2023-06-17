Юрій Гусєв може залишити посаду директора «Укроборонпрому», - джерела

В обмін на місце посла в одній із європейських країн. Найбільш вірогідно - Чехії або Бельгії.

Генеральный директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн.

Такі сценарії обговорюються нині в кулуарах влади, - повідомляють джерела LB.ua.

Однак остаточне рішення ще не ухвалене. Воно залежить, в тому числі від того, чи буде наступного тижня переведено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на посаду голови КМДА. Як відомо, такий сценарій активно розглядається в контексті затяжного конфлікту центральної влади та мера столиці Віталія Кличка.

В будь-якому разі, якщо крісло очільника «Укроборонпрому» звільниться, на нього - з високою долею вірогідності - претендуватиме саме людина Камишіна.

«Він зараз на дуже доброму рахунку у Президента», - відзначають джерела.

В свою чергу, Юрій Гусєв може поїхати послом до однієї з європейських країн, найвірогідніше - Чехії або Бельгії. Але прямої прив’язки до того, чи переміститься Камишін з КМУ в КМДА, тут немає.

Нагадаємо, Юрій Гусєв очолює «Укроборонпром» з грудня 2020 року. До цього він був керівником Херсонської ОДА.

На початку травня Кабмін оприлюднив постанову, за якою державне підприємство «Укроборонпром» має перетворитися на акціонерне товариство, яке повністю належатиме державі.

«На місці Концерну постане сучасна високотехнологічна оборонна компанія, що централізовано керуватиме провідними підприємствами галузі за напрямками бронетехніки, авіабудування та авіаремонту, морських і радарних систем, високоточного озброєння і боєприпасів", - заявили у концерні.