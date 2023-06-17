Дамба була спроектована таким чином, щоб протистояти майже будь-якій атаці ззовні, але не зсередини.

Глибоко всередині дамби була “ахіллесова п’ята”. А оскільки дамбу збудували за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де вона знаходиться, пише The New York Times із посиланням на американських та українських інженерів.

Дамба була побудована з величезним бетонним блоком в основі. Через нього проходить невеликий прохід, до якого можна дістатися з машинного відділення греблі. Докази вказують на те, що саме в цьому проході спрацював вибуховий заряд і зруйнував дамбу.

Фото: The New York Times

О 2:35 та 2:54 ночі 6 червня сейсмічні датчики в Україні та Румунії зафіксували ознаки потужних вибухів. Очевидці в цьому районі чули потужні вибухи приблизно між 2:15 і 3:00 ночі. І незадовго до того, як дамба була зруйнована, супутники американської розвідки зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, які також вказували на вибух.

Після руйнування першої частини дамби, сила води зруйнувала решту конструкції.

Коли цього тижня рівень води знизився, він опустився нижче верхньої межі бетонного фундаменту. Секція, яка була пошкоджена, не була видна над лінією води — це вагомий доказ того, що фундамент зазнав структурних пошкоджень, кажуть інженери.

Фото: The New York Times

У хаотичних наслідках, коли кожна сторона звинувачує іншу, теоретично можливі численні пояснення. Але докази чітко свідчать про те, що дамба була пошкоджена вибухом, спричиненим стороною, яка її контролює: Росією.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець повідомив, що через підрив росіянами Каховської ГЕС збитки нацпарків "Великий луг" та "Кам'янська Січ" склали майже 90 млрд грн.

При цьому збитки культурної спадщини можуть сягнути десятків мільйонів гривень. Значна частина підтоплених культурних об'єктів розташована на тимчасово окупованій території.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.