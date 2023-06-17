Через терористичний акт Росії на Каховській ГЕС нацпарки «Великий Луг» та «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю.

Про це у Facebook написав міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

За його словами, Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку «Великий Луг» воки склали понад 15 млрд гривень, «Кам’янська Січ» - понад 73 млрд гривень. Прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» - на понад 7 тисяч га, у парку «Кам’янська Січ» - на 5,5 тисяч га.

"Нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу. Збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ. Світ має розуміти, що такими діями країна-терорист нищить не лише Україну. Наслідки відчують усі. Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей", - написав міністр.

Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ підуть десятиріччя, додав Стрілець.

Зазначимо, що Великий Луг — це національний природний парк в Україні, в межах Василівського району Запорізької області. А "Кам'янська Січ" — національний природний парк, який розташований на території Бериславського району Херсонської області.

Фото: Руслан Стрілець

Фото: Руслан Стрілець

Фото: Руслан Стрілець

Фото: Руслан Стрілець

Нагадаємо, що як вважає директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп, до 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води. Причиною цього став підрив та руйнування Каховської ГЕС.