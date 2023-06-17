Головне за ніч та ранок. Субота, 17 червня

Станом на 8:00 17 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" фіксують поступове зниження рівня води - він становить 1,09 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1509 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Загалом в області евакуювали 2782 осіб. Вдалося врятувати 716 людей (зокрема 30 дітей та 40 маломобільних осіб), працюють 14 евакуаційних пунктів.

Рятувальники відкачали понад 22 тисяч тонн води з 88 будинків та підвалів.

Нагадаємо, поліція виставила понад 80 спостережних постів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі для безпеки людей у місцях, де відійшла вода та оголилися великі болотисті ділянки.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника.

Окупанти за добу завдали 33 авіаційних ударів та здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували ще 670 російських окупантів. Таким чином чисельність військ ворога зменшилася орієнтовано на 219170 осіб.

Також окупанти позбулися 12 танків, 23 бойових броньованих машин і трьох одиниць РСЗВ.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини загинули, 25 дістали поранення", - додав Прокудін.

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