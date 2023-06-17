Під вогнем опинилися Марганецька громада та Нікополь.

Російські окупанти продовжують безупинно обстрілювати Нікопольщину.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під вогнем ворожої артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.

"У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач", - розповів Лисак.

Він додав, що жінка, яка отримала поранення вчора ввечері через обстріли Нікополя, перебуває у лікарні. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Фото: Facebook/Сергій Лисак

Фото: Facebook/Сергій Лисак

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти декілька разів обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Під час останнього обстрілу загинув 81-річний чоловік. Також постраждала жінка 78 років - у неї було осколкове поранення.

Тим часом загарбники здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. У регіонів через російську агресію дві людини загинули, 25 отримали поранення.