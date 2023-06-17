Російські окупанти продовжують безупинно обстрілювати Нікопольщину.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під вогнем ворожої артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.
"У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач", - розповів Лисак.
Він додав, що жінка, яка отримала поранення вчора ввечері через обстріли Нікополя, перебуває у лікарні. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти декілька разів обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Під час останнього обстрілу загинув 81-річний чоловік. Також постраждала жінка 78 років - у неї було осколкове поранення.
Тим часом загарбники здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. У регіонів через російську агресію дві людини загинули, 25 отримали поранення.