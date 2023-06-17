Росія вивела в Чорне море два надводні ракетоносії

Росія переформатувала своє корабельне угруповання у Чорному морі.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", частину корабельного складу росіяни завели в пункти базування, а на бойовому чергуванні в морі перебувають два надводні ракетоносії.

Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 одиниць.

У Чорному морі перебуває всього сім ворожих кораблів, в Азовському – один.

"Рівень ракетної загрози знов підвищено", - наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, 16 червня Росія вивела у Чорне море сім кораблів, серед них був один ракетоносій. Загальний залп становив вісім “Калібрів”.

Під час російської атаки того дня протиповітряна оборона України збила, за попередніми даними, 12 ракет - шість "Калібрів" і шість "Кинджалів".