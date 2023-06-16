Україна співпрацюватиме із Чехією та Словаччиною при закупці БМП

Також співпраця стосуватиметься і обслуговування техніки.

Україна зробила важливий крок у співпраці із Словаччиною та Чехією.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми підписали декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП з Чехією та Словаччиною”, - написав Резніков.

Він додав, що пізніше повідомить подробиці стосовно цієї співпраці.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.

Details will… pic.twitter.com/W0NNf9TwZq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 16, 2023

Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” учасники підтримали ідею створення ІТ-коаліції.

Запропоновану українською стороною ініціативу підтримали міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур.