Втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС можуть до 800 тисяч людей

Також серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів.

Як вважає директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп, до 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води. Причиною цього став підрив та руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Коли вода починає відступати, ми отримуємо краще уявлення про масштаби руйнувань та потреб. Деякі питання постають ключовими. Номер один – доступ до чистої питної води", - сказав Гоуп.

Також серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів. Це пов'язано із тим, що "надходили повідомлення про промислові хімікати, нафтопродукти та інші речовини, які забруднюють водопостачання та узбережжя".

Гоуп наголосив, що після підриву неможливо використовувати значну частину землі для вирощування врожаю. Також велике занепокоєння викликають протипіхотні міни та нерозірвані боєприпаси, які могли перенести повеневі води.

Крім того, необхідно відремонтувати багато будинків і будівель, які були пошкоджені паводковими водами.

"Щоразу, коли стається повінь, завжди існує ризик інфекційних захворювань. Коли вода спадає, коли видно пошкодження, ризик інфекційних захворювань зростає. Хорошою новиною є те, що міжнародна спільнота та USAID, а також наші партнери з уряду та наші партнери зі спільноти працюють разом, щоб переконатися, що ми випереджаємо і задовольняємо так багато із цих потреб, наскільки це можливо. Але попереду багато роботи", - зазначив Гоуп.

Нагадаємо, шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Тим часом Європарламент визнав знищення дамби Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. В ухваленій резолюції йдеться, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.