Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули 16 людей, – МВС

На Херсонщині померли 14 людей, на Миколаївщині – двоє.

Станом на суботу 17 червня відомо про 16 загиблих та 31 зниклого безвісти внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство внутрішніх справ.

"Підсумки 12-го дня ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС... Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині. Зниклою безвісти вважається 31 особа", – йдеться у дописі.

Зазначається, що підтопленими залишаються 1 300 будинків, зокрема 1 274 на території Херсонської області та 26 – у Миколаївській.

З затоплених територій евакуювали 3 614 людини, з яких 474 дитини та 80 маломобільних громадян. Поліція прийняла понад 4 800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірено 13,5 тисячі квартир та будинків. Роботи з ліквідації катастрофи тривають.

Нагадаємо, вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши масштабне затоплення. Під водою опинилася низка населених пунктів Херсонської області, від підтоплення також постраждали території Миколаївщини. Станом на 12 червня було відомо про загибель 10 людей, 42 особи вважалися зниклими безвісти.