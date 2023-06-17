Росія “абсолютно безвідповідально” ставиться до переміщення ядерної зброї, – Байден

Нещодавно Путін заявив, що з 7-8 липня розпочнеться розміщення російської ядерної зброї до Білорусі.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія “абсолютно безвідповідально” ставиться до переміщення ядерної зброї, зокрема, до Білорусі.

Про це він сказав журналістам перед відльотом до Філадельфії, пише Sky News.

“Я коментував це багато разів – це абсолютно безвідповідально”, – сказав Байден.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі казав, що Вашингтон не фіксував ознак, які вказували б на практичну реалізацію заявлених планів президентів Білорусі та РФ щодо розміщення тактичної російської ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

16 червня російський диктатор Путін заявив, що перші перші російські тактичні ядерні заряди нібито вже в Білорусі, а остаточне переміщення зброї масового ураження завершиться до кінця року.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Він зазначив, що Сполучені Штати, відповідно, не бачать причин для коригування своєї ядерної позиції.