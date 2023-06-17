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Окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, – Генштаб ЗСУ

Зокрема, росіяни проводять на острові підготовку артилеристів.

Окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, – Генштаб ЗСУ
Фото: Google Maps

Окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів”, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому наводить докази того, що Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС зсередини. Дамба була спроектована таким чином, щоб протистояти майже будь-якій атаці ззовні, але не зсередини.

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