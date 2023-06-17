Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 млрд доларів на відновлення України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 млрд доларів на відновлення України. Про це повідомив голова ПРООН Ахім Штайнер під час нашої зустрічі в Києві. Вдячний за цей своєчасний крок!” – написав Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що сторони говорили про потреби України для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування. Торкнулися питання підтримки релокованих підприємств та малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля. ПРООН готова допомогти в цих питаннях.

Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв.

Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Україна зможе отримати від ЄС 100 млн євро для швидкого відновлення. Про це нещодавно домовилися Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк.