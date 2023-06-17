Росіяни вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до Чувашії

Вже відправили до Чувашії 48 дітей, решта поїде у кілька змін.

Російські окупанти вивозять майже 300 дітей з окупованого Бердянського району Запорізької області у Чуваську республіку РФ.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін. Спочатку захопили українські території і позбавили дітей як мінімум Азовського моря (насправді – щасливого дитинства), тепер засилають малечу за 1 600 км від дому вглиб Росії”, – йдеться у повідомленні.

На думку Федорова, далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників.

“Українські діти – останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу”, – зазначив він.

Нагадаємо, наразі достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України. Про це 13 травня заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.