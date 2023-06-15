Про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та посла США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє пресслужба МВСУ.

Клименко повідомив, що наразі є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС, яке рухається у бік Чорного моря. Для ліквідації наслідків необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

Крім того, лише на Дніпропетровщині близько 167 тисяч людей залишилися без води. Тож перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.

"На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло", – сказав міністр.

Брінк заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом Росії та наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.

Фото: МВС України Посол США в Україні Бріджит Брінк

Нагадаємо, шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Тим часом Європарламент визнав знищення дамби Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. В ухваленій резолюції йдеться, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.