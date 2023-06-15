Африканські лідери відвідають Україну та Росію цими вихідними, говоритимуть про експорт зерна, − Reuters

Президент ПАР Сиріл Рамафоса вважає, що президент України Володимир Зеленський та лідер країни-агресора згодні з ним щодо важливості цього питання.

Делегація африканських лідерів має відвідати Україну та Росію цими вихідними, пише Reuters.

Під час візитів мова буде йти, серед іншого, про “імпорт зерна для вирішення проблеми продовольчої безпеки”.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вважає, що президент України Володимир Зеленський та лідер країни-агресора згодні з ним щодо важливості цього питання. “Тому ми не знаємо про жодні загрози виходу з зернової угоди”, − заявив речник Рамафоси Вінсент Магвенья.

У вівторок Путін заявив, що Росія розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової ініціативи. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що Москва ще не прийняла рішення про вихід.

Росія оприлюднила раніше список своїх вимог, включно з відновленням чорноморського експорту аміаку та підключенням Россільгосбанку до платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо, 17 травня сторони домовилися про продовження “зернової угоди” на два місяці.

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" – була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували перед цим 18 березня.