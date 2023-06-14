Делегація глав африканських держав незабаром прибуде до Росії, − ЗМІ

В ініціативі беруть участь президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та республіки Конго.

Делегація глав африканських держав незабаром прибуде до Росії для переговорів із президентом Володимиром Путіним щодо “припинення війни в Україні”.

Про це пише Bloomberg.

В ініціативі беруть участь президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та республіки Конго.

Вони також планують поїхати до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Деталі їхніх пропозицій щодо припинення бойових дій не оприлюднені.

Трохи більше половини з 55 країн Африки проголосували за резолюції ООН, які засуджують російське вторгнення в Україну, а більшість решти утрималися. Континент серйозно постраждав від конфлікту, який перервав торгівлю зерном і добривами та підштовхнув до зростання цін.

Нагадаємо, двопартійна група американських законодавців попросила адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку війни Росії в Україні.

Раніше стало відомо, що африканські лідери пропонують Україні почати переговори з Росією без виведення окупаційних військ.