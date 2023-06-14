Ракети влучили у приватний сектор: багато будинків зруйновані і пошкоджені.

О п’ятій ранку 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці Донецької області. Попередньо внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Троє загиблих і троє поранених – такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини", – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

Зазначається, що росіяни завдали удару удосвіта. Окупанти спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена у Костянтинівці.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

"Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", – зазначив Кириленко.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів та надають допомогу людям.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

Нагадаємо, у ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Ворог бив по Одесі та Донецькій області. В Одесі внаслідок ворожої атаки попередньо загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та дев’ять іранських ударних дронів “Shahed-136/131”.