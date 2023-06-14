У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три ворожих “Шахеди”

Також росіяни вдарили важкою артилерією по Нікополю.

Уночі 14 червня окупанти випустили три “Шахеди” по Дніпропетровській області. Усі вони були збиті силами ППО.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК "Схід" завадили його планам. Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном”, – йдеться у повідомленні.

Атакував агресор і важкою артилерією, під удар потрапив Нікополь. Минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу і влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Станом на вечір 13 червня було відомо про 36 постраждалих, 10 з яких – “важкі”. Внаслідок цього ракетного удару загинули 11 людей.