Байден і Столтенберг обговорили посилення оборонних можливостей України і зміцнення НАТО, – Білий дім

Мова також йшла про наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки.

Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили під час зустрічі 13 червня посилання оборонних можливостей України та зміцнення Альянсу.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

“Лідери обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки, а також важливість подальшого посилення можливостей для стримування та оборони НАТО”, – йдеться у повідомленні.

Сторони також привітали зусилля союзників і партнерів щодо підтримки України на двосторонньому рівні. Крім того, президент США і генсек НАТО обговорили необхідність виконання членами Альянсу зобов’язань щодо оборонних інвестицій, підтверджених на Вельському саміті у 2014 році.

Також під час зустрічі порушувалося питання необхідністі виконання членами НАТО зобов’язань щодо оборонних інвестицій, підтверджених на Уельському саміті в 2014 році. Крім того, йшлося про якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО.

Президент Байден наголосив, що з нетерпінням чекає можливості прийняти саміт НАТО у Вашингтоні в липні наступного року, який стане 75-м, ювілейним для Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні, лідери НАТО посилять підтримку України.