Найближчими днями Німеччина планує укласти з Польщею угоду про центр ремонту танків

Німеччина та Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомив посол Німеччини в Польщі Томас Баггер, переговори повинні завершитися “найближчими днями”, до саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.
Він додав, що хаб буде використовуватися для постачання вкрай необхідних запчастин для обладнання німецького виробництва.
За даними Oryx (онлайн-група, яка каталогізує підтверджені втрати техніки з обох сторін), принаймні чотири українські танки Leopard 2 і 16 бойових машин Bradley були знищені, пошкоджені або покинуті.
“Звичайно, найкраще, якщо системи озброєння переміщуються лише на невелику відстань за межі України, ремонтуються на місці події, а потім передислокуються”, - сказав канцлер ФРН Олаф Шольц у Парижі.
Раніше джерелом суперечок між Варшавою та Берліном булии німецькі поставки запчастин для старих моделей Leopard.
Нагадаємо, на тлі повідомлень про знищені чи пошкоджені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує наростити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України.