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Найближчими днями Німеччина планує укласти з Польщею угоду про центр ремонту танків

Переговори повинні завершитись до саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. 

Найближчими днями Німеччина планує укласти з Польщею угоду про центр ремонту танків
Фото: Twitter/Ministerio Defensa

Німеччина та Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки.

Про це повідомляє Bloomberg

Як повідомив посол Німеччини в Польщі Томас Баггер, переговори повинні завершитися “найближчими днями”, до саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. 

Він додав, що хаб буде використовуватися для постачання вкрай необхідних запчастин для обладнання німецького виробництва.

За даними Oryx (онлайн-група, яка каталогізує підтверджені втрати техніки з обох сторін), принаймні чотири українські танки Leopard 2 і 16 бойових машин Bradley були знищені, пошкоджені або покинуті.

“Звичайно, найкраще, якщо системи озброєння переміщуються лише на невелику відстань за межі України, ремонтуються на місці події, а потім передислокуються”, - сказав канцлер ФРН Олаф Шольц у Парижі.

Раніше джерелом суперечок між Варшавою та Берліном булии німецькі поставки запчастин для старих моделей Leopard.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про знищені чи пошкоджені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує наростити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України.

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