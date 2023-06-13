Ми не можемо замінити кожен втрачений танк, але наростимо постачання Leopard 1 Україні, – Пісторіус

“До кінця року їх буде понад 100”.

На тлі повідомлень про знищені чи пошкоджені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує наростити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо... ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", - сказав він в ефірі RTL Direkt.

Міністр оборони додав, що природа війни полягає в тому, що люди гинуть, а зброя знищується. Тому й підтримка України є такою важливою.

Зазначається, що днями росіяни хизувалися нібито знищенням восьми танків Leopard в Україні. На підтвердження цього вони навіть опублікували відео, проте виявилось, що окупанти хвалилися знищенням комбайнів, а не танків.

Знищення танків Leopard в Україні не підтверджувала ні влада, ні наші союзники.

Нагадаємо, у кінці травня посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard 1 до України.

Цьогоріч у лютому в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1. Загалом Німеччина, Данія та Нідерланди мали надіслати нашій державі понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року, а цьогоріч Україна отримає лише цих старих 20-25 танків.

При цьому Business Insider повідомляв, що федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 одиниць Leopard 1.

Нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня.