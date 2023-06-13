ГоловнаСуспільствоЖиття

Оприлюднено список заборон, які діятимуть на Херсонщині на час ліквідації наслідків підтоплення

Серед обмежень - продаж алкоголю та риби, а також - перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Оприлюднено список заборон, які діятимуть на Херсонщині на час ліквідації наслідків підтоплення
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на засіданні Ради оборони Херсонщини було прийнято низку рішень, які необхідні для збереження правопорядку та стабілізації ситуації у населених пунктах області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє місцеве видання "Міст".

Відтепер на деокупованих територіях області заборонено наступне:

  • В’їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення (заборона діятиме до окремого розпорядження);
  • З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00;
  • Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
  • Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо;
  • Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про заборону на вʼїзд до мікрорайону Херсона Корабел. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies