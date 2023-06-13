Оприлюднено список заборон, які діятимуть на Херсонщині на час ліквідації наслідків підтоплення

Серед обмежень - продаж алкоголю та риби, а також - перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Сьогодні на засіданні Ради оборони Херсонщини було прийнято низку рішень, які необхідні для збереження правопорядку та стабілізації ситуації у населених пунктах області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє місцеве видання "Міст".

Відтепер на деокупованих територіях області заборонено наступне:

В’їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення (заборона діятиме до окремого розпорядження);

З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00;

Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);

Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо;

Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про заборону на вʼїзд до мікрорайону Херсона Корабел. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.