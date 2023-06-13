Оприлюднено список заборон, які діятимуть на Херсонщині на час ліквідації наслідків підтоплення

Сьогодні на засіданні Ради оборони Херсонщини було прийнято низку рішень, які необхідні для збереження правопорядку та стабілізації ситуації у населених пунктах області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє місцеве видання "Міст".
Відтепер на деокупованих територіях області заборонено наступне:
- В’їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення (заборона діятиме до окремого розпорядження);
- З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00;
- Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
- Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо;
- Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося про заборону на вʼїзд до мікрорайону Херсона Корабел. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.