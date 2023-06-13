Головне за ніч та ранок. Вівторок, 13 червня

Нічна масована ворожа атака, ракетні удари по Кривому Рогу, 26 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів.

Уночі 13 червня РФ вдарила по українцях стратегічною авіацією з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Ракети запускали з восьми бомбардувальників.

Загалом ворог випустив 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131». Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон, повідомили в ПС.

"Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО!" – зазначили в Повітряних силах.

У Харкові «Шахеди» атакували об'єкти цивільної інфраструктури. «Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Київ ворог атакував крилатими ракетами Х-101/555. За інформацією керівника КМВА Сергія Попка, всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

У Кривому Розі російські ракети влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. За даними станом на 9:40, внаслідок удару загинули шестеро людей.

Загалом 25 людей у місті поранені.

Повідомлялося, що троє людей поранені внаслідок удару по підприємству. Під завалами потрощеного складу можуть бути люди, рятувальники їх шукають. Внаслідок влучання побиті шість легковиків.

"Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі", – додав очільник ОДА Сергій Лисак.

Відео з місця удару по житловому будинку його рідного міста опублікував президент Володимир Зеленський.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – заявив президент.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼяти ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 червня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 217 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

За добу росіяни били по 10 областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Під атаками перебували Київська, Чернігівська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області.

Більше інформації – в нашій новині.

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