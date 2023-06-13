У Лимані затримали очільника філії Донбасгазу, який обігрівав казарми росіян під час окупації міста

СБУ затримала в Лимані очільника філії так званого Донбасгазу "ДНР”, який обігрівав казарми росіян під час окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили керівником створеної агресором місцевої “філії донбасгазу днр”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після “призначення” він одразу взявся організовувати обігрів захоплених будівель, де були розквартировані окупаційні угруповання РФ. При цьому повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів.

Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Лимані колаборанта, який розкидав саморізи по дорогах, щоб псувати авто ЗСУ. Зловмисник також передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.