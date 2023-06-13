Фонд "Повернись живим" передав 1000 гранатометів для 16 бригад, задіяних у літньому наступі

Їх купили за кордоном за 4 млн євро.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Силам оборони України 1000 нових 40-мм ручних протитанкових гранатометів ATGL-L3. Цю зброю придбали за кордоном за 4 мільйони євро.

Гранатомети отримали 16 бригад Збройних сил. Розподіл погодили із Генеральним штабом, Командуванням Сил логістики, щоб не дублювати те, чим ЗСУ забезпечує держава, йдеться у повідомленні фонду.

"Зброя пішла тим частинам і підрозділам, які вже задіяні або будуть у літній наступальній кампанії. Як і 1460 кулеметів, що ми також передали війську, це – колективне піхотне озброєння на рівні взводу. На нього є величезний запит у військах. Крім того, подібна радянська модель РПГ-7 знайома усім родам, видам. Для неї достатньо боєприпасів виробляють у Європі. Ми їх купуємо, отримуємо у якості допомоги. Це проста, надійна, ефективна зброя", – пояснив директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Наприкінці квітня фонд "Повернись живим" повідомив, що передав війську 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм за 6 570 000 євро. Їх отримала 21 бойова бригада.

Торік "Повернись живим" торік став першою благодійною організацією в історії України, яка отримала дозвіл на закупівлю за кордоном товарів подвійного та військового призначення, включно з летальним озброєнням. ПЖ першим в Україні придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Восени передав 11 бронемашин морпіхам, які обороняли Маріуполь.

Загалом за весну (поза проєктами) фонд купив 2 460 одиниць зброї: 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм за € 6 570 000 і 1 000 ручних гранатометів за € 4 000 000. Ці понад € 10,5 мільйонів – це регулярні донати людей, зібрані поза проєктами.

Долучитися до актуальних зборів можна на сайті фонду. Зараз триває збір "Повернись живим" і компанії ОККО 400 мільйонів гривень на міномети, крупнокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети для Тероборони.