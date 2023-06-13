Росія відновила постачання нафти до підсанкційної Північної Кореї, − Bloomberg

Росія відновила постачання нафти до підсанкційної Північної Кореї вперше з 2020 року, поглиблюючи співпрацю між двома країнами.

Про це пише Bloomberg.

У звіті, опублікованому цього тижня комітетом із санкцій ООН, йдеться, що Росія почала відправляти нафтопродукти до Північної Кореї у грудні 2022 року, що продовжилося і у 2023 році. Дані показали, що постачання було зупинено приблизно у жовтні 2020 року, але Росія відправила близько 67 000 барелів нафти з моменту відновлення потоку.

“Судячи з супутникових знімків, опублікованих веб-сайтом 38 North, Росія та Північна Корея, очевидно, відновили торгівлю єдиною залізницею наприкінці минулого року. Зв’язок було закрито в лютому 2020 року, коли Кім Чен Ин закрив свої кордони від нової загрози Covid-19”, − пише видання.

Північній Кореї дозволено імпортувати 500 000 барелів нафти на рік − відповідно до режиму санкцій ООН. Але КНДР знайшов способи обійти ці обмеження, наприклад, використовуючи перевалку товарів із корабля на корабель у відкритому морі.

Сполучені Штати стверджують, що співпраця між країнами також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти Кремлю у війні в Україні. Обсяги постачання військового обладнання Москві може зрости.

Режим Кіма має зброю у надлишку, особливо артилерію радянських часів, яка використовується на передовій в Україні. Північна Корея володіє, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, арсеналом із понад 21 600 артилерійських снарядів.

Хоча адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що зброя не сильно змінить поле бою в Україні, її продаж відкриє потік доходу для північнокорейської держави, ізольованої від більшої частини світової торгівлі. Будь-який продаж зброї означатиме зміну ролей між сусідами, оскільки Північна Корея десятиліттями покладалася на зброю від свого колишнього благодійника, Радянського Союзу. Пхеньяну, згідно з резолюціями ООН, заборонено продавати зброю протягом 15 років. Водночас, за даними американської військової розвідки, країна все ще продає зброю таким країнам, як Іран, Сирія та Уганда.

Нагадаємо, американська газета The New York Times написала, що для перевезення російської нафти у КНР танкери використовують передову технологію спуфінгу, порушуючи санкції Сполучених Штатів. Протягом щонайменше 13 рейсів три танкери вдавали, що пливуть на захід від Японії. Насправді вони були на терміналах в Росії і відправляли нафту в Китай.