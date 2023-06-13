Україна подала запит до Австралії щодо десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18

Україна розглядає потенційну передачу цих винищувачів, які можуть значно посилити повітряні сили.

Україна подала запит до Австралії щодо стану десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18, розглядаючи потенційну передачу зброї, яка може значно посилити повітряні сили.

Про це повідомляє The Defence Post із посиланням на посла України в Австралії Василя Мірошниченко.

Посол повідомив, що був зроблений початковий запит про стан приблизно 41 літака, який зберігається на авіабазі на північ від Сіднея.

“Був запит на інформацію. Україна розглядає можливості винищувачів, включно з цим”, – сказав Мирошниченко.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян сказав, що F-18 можуть допомогти «вирівняти умови гри» проти більшої та краще оснащеної авіації Росії, допомагаючи запобігти ударам по українських містах та критичній інфраструктурі.

Зазначимо, раніше видання Forbes повідомило, що ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі". Йдеться про вантажні машини ALV на базі бронетранспортерів М-113.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Нідерландів повідомила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже цього літа. Навчання розпочнеться для двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід управління радянськими МіГ-ами.

До цього президент України заявив, що є держави, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16, також є домовленість про "потужну" кількість літаків.