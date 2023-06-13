Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині з артилерії, загинув священник

Ще одна жінка отримала поранення.

LB.ua в Google News

Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за добу РФ била по 10 областях України. Під атаками перебували Київська, Чернігівська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області.