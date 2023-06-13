В Європарламенті пропонують надати дев’ятьом країнам 11 додаткових місць

Пропозицію буде винесено на голосування на пленарному засіданні в четвер.

Комітет Європарламенту з конституційних питань запропонував збільшити кількість місць на 11, розділивши їх між дев'ятьма країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Зазначається, що Іспанія і Нідерланди отримають по два додаткових місця. Австрія, Данія, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Словенія та Ірландія матимуть по одному додатковому місцю.

Пропозицію буде винесено на голосування на пленарному засіданні в четвер.

Місця в Європарламенті зазвичай розподіляють пропорційно чисельності населення кожної країни. Наразі в ньмо 705 депутатів, але після виходу Великої Британії з ЄС 73 місця залишилися незайнятими. 27 місць були раніше розподілені між 14 найменш представленими країнами ЄС.

Наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Нагадаємо, ранішевидання POLITICO зробило прогноз щодо можливого складу наступної палати Європарламенту, вибори до якого відбудуться у 2024 році.

Європарламент обирається кожні п'ть років громадянами держав-членів ЄС на основі виборчого права через загальне голосування. Разом з Радою ЄС парламент утворює двопалатну законодавчу гілку влади ЄС, і вважається одним із найвпливовіших законодавчих органів світу.

Депутати Європарламенту діляться на партійні фракції. Інституція засідає в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі. В даний час в парламенті представлено 7 фракцій, а також низка безпартійних делегатів. У своїх рідних країнах парламентарі є членами близько 160 різних партій.