США сповільнили спроби шпигунства Китаю, зокрема на Кубі, − Блінкен

Адміністрація американського президента США Джо Байдена зробила дипломатичні кроки, які сповільнили спроби Китаю розповсюдити військову міць у всьому світі.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен заявив перед візитом до Пекіна цього тижня, пише Reuters.

Він прокоментував інформацію Wall Street Journal про шпигунську діяльність КНР на Кубі. За словами Блінкена, “зусилля Китаю на Кубі були частиною глобальних зусиль Пекіна розширити свою присутність за кордоном”.

“Наші експерти оцінюють, що наші дипломатичні зусилля сповільнили ці зусилля КНР”, − сказав Блінкен.

Китай у понеділок заперечив використання Куби як шпигунської бази. Блінкен сказав, що адміністрація колишнього президента Дональда Трампа знала про модернізацію Китаєм об’єктів збору розвідданих на острові в 2019 році, але спроби вирішити цю проблему “не дали достатнього прогресу”.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ написали, що Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо встановлення об’єкта електронного прослуховування на острові приблизно в 160 км від Флориди.

Раніше Велика Британія зобов’язалася видалити обладнання для спостереження китайського виробництва з низки урядових будівель. Раніше британські законодавці закликали заборонити продаж і використання камер безпеки Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини у КНР.