Традиційний путінський економічний форум ще більше підкреслить ізоляцію Російської Федерації, яку вона отримала за своє вторгнення в Україну. Хоча серед європейських посадовців знайшлися й ті, хто підтвердив участь, пише Bloomberg.

Зокрема, в Петербург на економічний форум, що почнеться завтра, зібрався їхати міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Участь підтвердив і президент Республіки Сербської Мілорад Додік. Також буде венесуельський міністр Петро Теллеха.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відхилив запрошення взяти участь у форумі. Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва також там не буде, за словами чиновників у центральноазіатській країні.

"Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді щодо російсько-латиноамериканських зв'язків. Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей і лідер Спілки китайських підприємців в Росії – зіркові гості панелі з двосторонніх торговельних відносин. Панель з російсько-індійських відносин включає лише двох представників індійського бізнесу з 12 зазначених спікерів", – зазначили журналісти.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла Бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у нараді щодо торгових відносин з Росією.

Російські магнати цього року, ймовірно, не братимуть часті. Багато хто боявся бути поміченим на минулорічному ПМЕФ через санкції.

Більшість доповідачів на форумі складають російські офіційні особи та експерти, хоча, згідно з програмою, беруть участь представники країн, зокрема Шрі-Ланки, Лаосу, В’єтнаму, Туреччини та Таїланду.

Лідери Асоціації європейського бізнесу та Американської торговельної палати в Росії також мають бути присутніми, попри напруженість між Кремлем та їхніми урядами. Ця напруга проявилася в рішенні організаторів форуму заборонити всіх журналістів з "недружніх" країн.

Також на сайті форуму організатори нагадали іноземним відвідувачам брати з собою в Санкт-Петербург долари або євро, оскільки санкції призводять до того, що вони не зможуть користуватися своїми банківськими картками в Росії.

Економічний форум у Петербурзі російська влада не скасовувала і минулого року. У 2022 серед учасників був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, і він у присутності Путіна назвав окуповані українські території, які Кремль називає "ЛДНР", квазідержавними формуваннями, тобто фактично виступив у розріз із брехнею Кремля про "республіки".

Економічний форум у Петербурзі проводиться щорічно і на ньому завжди виступає президент РФ. Минулого року посадовці цивілізованого світу відмовилися від участі в заході, але Петербург приймав ватажків терористів із окупованої території Донецької і Луганської областей і представників "Талібану".