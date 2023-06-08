Китай хоче збудувати шпигунську базу на Кубі, - ЗМІ

Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо встановлення об’єкта електронного прослуховування на острові приблизно в 160 км від Флориди.

Про це повідомляє Reuters.

“Така шпигунська установка дозволить Пекіну збирати електронні повідомлення з південного сходу США, де розміщено багато американських військових баз, а також контролювати рух суден”, - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, Китай сплатить за це Кубі “кілька мільярдів доларів”.

“Ми бачили звіт. Це неточно", - сказав Reuters речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, і додав, що США “реально стурбовані” відносинами Китаю з Кубою і уважно стежать за ними.

В свою чергу, речник Міністерства оборони США Патрік Райдер сказав: “Ми не знаємо про розробку Китаєм і Кубою нового типу шпигунської станції”.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні зазначив, що не може прокоментувати це, оскільки “не знає про цей випадок”, а уряд Куби не відповів на запит про коментарі.

Втім, колишній посол Куби у США Хосе Кабанас написав, що Вашингтон “знову намагається демонізувати Кубу”.

На думку голови Комітету із закордонних справ сенатора Боба Менендеса, якщо звіт правдивий, це буде “прямий напад на Сполучені Штати”.

Нагадаємо, Великобританія зобов’язалася видалити обладнання для спостереження китайського виробництва з низки урядових будівель. Раніше британські законодавці закликали заборонити продаж і використання камер безпеки Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини у КНР.