​У Москві зникають пам'ятні таблички з іменами репресованих за радянських часів

Наприклад, у центрі російської столиці зникло вже не менш ніж 16 таких табличок, встановлених на 12 будинках.

Із фасадів будівель у центрі Москви зникли півтора десятки пам'ятних табличок проєкту "Остання адреса" з іменами репресованих за радянських часів, передає Meduza.

Повідомлення про зникнення табличок, встановлених на Великій Полянці, Новокузнецькій вулиці та письменницькому будинку в Лаврушинському провулку, з'явилися у соцмережах ще у травні.

Наразі відомо, що у центрі Москви зникло не менш ніж 16 табличок, встановлених на 12 будинках.

Представники проєкту "Останнь адреса" заявляють, що відбувається "атака на проєкт у цілому, а не крадіжка окремих табличок" і вважають, що це пов'язано із тиском на правозахисну організацію "Меморіал", ліквідовану за рішенням суду.

Влада Москви зникнення табличок не коментувала.

У Петербурзі в жовтні 2020 року з "довлатівського будинку" зняли 16 табличок з іменами жертв політичних репресій, які у ньому жили. За інформацією російських ЗМІ це зробили на прохання кількох місцевих жителів, які вважають, що табличок "занадто багато" і через них "будинок виглядає як цвинтар".

Нагадаємо, меморіальний проєкт "Остання адреса" теж працює в Україні - його започаткували у 2016-му. Його мета - увічнення пам'яті жертв політичних репресій в роки радянської влади.