Україна і ООН домовились про евакуацію з окупованого затопленого лівобережжя Херсонщини, але ще треба згода Росії

Наразі ООН очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих затоплених територій.

Україна і ООН домовились про евакуацію з окупованого затопленого лівобережжя, але ще треба згода Росії.

Про це повідомляє українське МЗС.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Координаторка системи ООН в Україні, Гуманітарна координаторкою Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку ООН задля подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

Українська сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території. Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування. За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території.

Міністр запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, сьогодні вдень 8 червня росіяни обстрілюють Херсон під час евакуації людей із зони затоплення. Окупанти б’ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Також нагадаємо, що росіяни відкрили вогонь під час евакуації і в перший день після підриву Каховської ГЕС. Внаслідок цього були поранені двоє поліцейських, які рятували людей.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.