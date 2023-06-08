У Києві викрили підпільний "ЦНАП", який виготовляв документи для ухилянтів та хакерів

У Києві викрили діяльність підпільного цеху з виготовлення та продажу підробних документів, печаток та штампів України і Євросоюзу. Його клієнтами в основному були ухилянти та хакери, які використовували підробки для прикриття незаконної діяльності. Організував цей "ЦНАП" київський підприємець просто в орендованій квартирі, повідомили в пресслужбі СБУ.

Крім того, за даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, потенційними клієнтами цього цеху була і російська агентура, що потребувала українських документів. Збір доказів триває.

"Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю", – зазначили в СБУ.

Також він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України. "Продукцію" реалізовували через хакерську платформу Darknet. Вартість одного "документа" складала від $300 до 7000 доларів і залежала від складності та терміновості.

Щомісяця він виготовляв щонайменше 50 підробок.

Фото: СБУ

Чоловік підозрюється за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні викрили двох киян, що намагалися втекти за кордон із підробними документами про "інвалідність" матері та фальшивий високо ВЛК. Чоловіки намагалися виїхати через кордон із Угорщиною та Румунією.